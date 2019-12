Orchester legt erste CD vor

Die Würth Philharmoniker stellen ihre erste CD vor: Unter Leitung ihres designierten Chefdirigenten Claudio VCandelli widmen sie sich Brahms‘Akademischer Festouvertüre und seinem Ersten Klaiverquartett. Für das CD-Debüt hat Claudio Vandelli, der ab Januar 2020 den Posten des Chefdirigenten der Würth Philharmoniker übernimmt, ein Programm gewählt, das an die Musiker höchste Ansprüche stellt. „Das Klavierquartett ist ein Brahms-Hauptwerk, das in Schönbergs selten aufgenommener, klangreicher Orchestrierung wie eine 5. Symphonie des Komponisten klingt“, erklärt Vandelli. „Es ist ein herausforderndes Stück, mit dem die Würth Philharmoniker ihre Virtuosität demonstrieren und sich zugleich die volle Energie der Akustik des Reinhold Würth Saals entfaltet, in dem sie die Werke einspielten.“Aufgenommen wurde das Debüt durch den renommierten niederländischen Tonmeister Bert van der Wolf in dessen High-Resolution-Aufnahmetechnik mit neun Kanälen (fünf Surround- plus vier Höhenkanäle). „Mein Ziel ist, den echten Hörgenuss des Konzerts mit höchster Plastizität perfekt nachzuahmen“.

