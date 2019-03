Ordnung ist das halbe Leben. Und die andere Hälfte war noch mal was? Spätestens nach Marie Kondos Aufräum-Beratungsserie auf Netflix ist der Entrümplungswahn ausgebrochen. Die Menschen sind am Aufräumen. Während auf Netflix also neue Falttechniken und Ordnungssysteme gelehrt werden, lassen sich manch andere Dinge im Leben nicht so leicht falten und ordnen. Schließlich geht es in der Welt da

...