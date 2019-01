Ordnung im Geschlechterkampf

Die natürliche Auslese des Mario Barth beginnt bereits am Einlass. Wer nicht für rund 60 Euro eines jener „Golden Circle“-Tickets ergattert hat, das einen Sitzplatz in den vorderen Reihen garantiert, kämpft ab zwei Stunden vor der Show bei freier Platzwahl um die Gunst der größtmöglichen Bühnennähe. Ein Duell, das frierende Fans vor einer ausverkauften SAP Arena in Mannheim für ihre Comedy-Ikone bereitwillig in Kauf nehmen. Zumal sich Mario Barth ja auch von seiner generösen Seite zeigt. Selbst drei Andrea- Berg-Anhänger, die sich versehentlich genau ein Jahr zu früh vor der Arena einfinden, werden liebevoll zur „geilsten Show ever“ eingeladen, wenn es heißt: „Männer sind faul, sagen die Frauen“.

Erfolgsrezept: „Berliner Schnauze“

Dass Barth in Mannheim exakt zwei Minuten und 16 Sekunden an den faulen Mann als „aktivem Nichtstuer“ verliert, um den Rest der Zeit über die Konflikte zwischen den Geschlechtern zu sezieren, ist dabei nur ein Schönheitsfehler. Solange der 46-Jährige aus der Bundeshauptstadt seine drei Allzweckwaffen nicht vergisst: 20 Meter Mikrofonkabel, die breite „Berliner Schnauze“ und sein unermüdliches Reservoir zeitloser Alltagsklischees.

Mario Barth erweist sich in seiner Zunft seit Jahren als wahrer König der Anekdote. Ganz so, als erzählte er einer intimen Runde am abendlichen Lagerfeuer von seinen letzten Eskapaden, formt er die Misere des Alltags zu sch(m)erzhaften Episoden, über die sich hier, bei ihm, endlich lachen lässt. Scham verkommt dabei zum Fremdwort: Hier beginnt das Lachen, wo Sinn und Manieren sich längst verabschiedet haben.

Die eigene missglückte Kronleuchter-Montage samt Wasserrohrbruch zieht er dementsprechend nicht weniger durch den Kakao als den Links-vor-Rechts-Unfall seiner Freundin – und erobert die Sympathien tausender Fans damit im Sturm. Denn wie schlimm das Scheitern auch sein mag: Mario Barth erhebt es zum Genuss. Und macht sich damit zu einem von uns.

Zum einen, weil Barths Geschichten – gestisch und verbal – so herrlich detailreich daherkommen, dass zwischen peinlichen Pool-Pinkeleien und weiblichen Unschuldsbekenntnissen („Frauen waren es nie!“) wirklich jeder anschlussfähig bleibt. Zum anderen aber auch, weil er sich als jener schlagfertige, hintersinnige Schelm geriert, der wir bisweilen selbst gern (gewesen) wären.

Der Mario, der Pelikan-Tintenpatronen zerkaute, um mit den Kügelchen auf die Lehrer zu schießen. Der Mario, der nach vollmundigen Ankündigungen („Wird noch voll geil!“) gemeinsam mit seinem Publikum in Lachsalven versinkt. Und zu guter Letzt: der Mario, der als investigativer Aufklärer beim Fernsehsender RTL auch noch gegen die verschwenderischen Eliten antritt, um den Steuerzahler zu retten.

Über fast zwei Jahrzehnte hinweg hat Barth diesen Ruf als Mann des Volkes kultiviert – und feiert diesen Triumph auch in der SAP Arena mit gekonnter Raffinesse. Denn im Dschungel der genderpolitischen Unklarheit ist er es, der die Ordnung im Geschlechterwirrwarr mit nachvollziehbaren Formeln formt.

Überzeichnete Zoten

Die Frau cremt, zupft und pfriemelt. Der Mann säuft, feiert und „würde auch einen Schwamm essen, wenn er paniert ist.“ So weit, so fatal. Denn auch wenn diese Pointen zunächst so unbekümmert harmlos erscheinen: Wo Muttermilch in rauen Mengen aus Brüsten spritzt, die 80-jährige Voyeurin mit ihrem Smartphone den nackten Senior in der Sauna knipst und der Gatte die Hochzeit standesgemäß im Vollrausch begeht, tritt Barth die Errungenschaften von fünf Jahrzehnten Gleichberechtigung in die Tonne.

Zumal sich sein Versuch einer geschlechterverbindenden Komik allzu oft in der überzeichneten Zote verfängt. Die Kennzahlen des Abends sind da ein treffendes Beispiel: Vier Milliarden Kerzen im Bad, 40 Milliarden Fotos auf dem Handy, 60 Milliarden Kilometer auf Reisen. Drunter macht es die Frau eben nicht.

Und auch der Protagonist des Abends kennt nur den großen Abgang. Denn während er den Ruf nach gesellschaftlicher Verantwortung in unruhigen Zeiten elegant umschifft, geleiten Fontänen und Feuerwerk ihren Star längst zum erlösenden Jubel. Ein bezeichnendes Bekenntnis.

