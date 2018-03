Anzeige

Die Konzertreihe „Orgeln in Hohenlohe“ findet an den sechs Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten zum 27. Mal statt. Die hauptamtlichen evangelischen Kirchenmusiker der Region organisieren und spielen in Zusammenarbeit mit dem landeskirchlichen Orgelsachverständigen Burkhart Goethe Konzerte auf oft historisch bedeutsamen Instrumenten in sehenswerten (Dorf-) Kirchen. Die Reihe wird am Sonntag, 8. April, von der Blaufeldener Bezirkskantorin Stefanie Pfender in der Stadtkirche Langenburg gemeinsam mit einem Bläserensemble eröffnet und am 15. April vom Crailsheimer Bezirkskantor Christoph Broer in der Paul-Gerhardt-Kirche Crailsheim fortgesetzt. Am 22. April spielen die Öhringer Bezirkskantoren Stefanie und Jürgen Breidenbach gemeinsam mit der Blockflötistin Beate Vajuso in Baumerlenbach bei Öhringen, am 29. April konzertiert Ulrike Dehn (Neuenstadt) in Großerlach- Grab. Die letzten beiden Konzerte spielen am 6. Mai der Künzelsauer Bezirkskantor Thorsten Hülsemann in der dortigen Friedhofskirche und der Schwäbisch Haller Organist Jürgen Bauer in der Evangelischen Kirche von Kocherstetten. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr bei freiem Eintritt.

Weitere Informationen und Wegbeschreibungen bei KMD Jürgen Breidenbach, Telefon 0 79 41 / 64 80 59, Bezirkskantorat.oehringen@t-online.de oder www.oehringen-evangelisch.de.