Orient und Straße

Das Einraumhaus leuchtet, wunderbare große Gemälde hängen an den Wänden, lebendig und außergewöhnlich. Jonas Lundius, 1983 am Niederrhein geboren, studierte zunächst an der Freien Kunstakademie Mannheim (FKAM) und dann an der Akademie in Karlsruhe, zuletzt bei Franz Ackermann. Schon relativ schnell wurde klar, dass er ein besonderes Talent für Malerei hat, mancher wird sich erinnern an das Riesenwandbild im Kunstverein bei Lionsart 2010 und seine Ausstellungen bei Strümpfe im Rathaus E 5 und bei PENG!

Aber jetzt zeigt Lundius wieder ganz anderes: Auf der Eingangswand des Einraumhauses befinden sich verschiedene kleinere Werke, die aus Pappkartons oder Holzlatten zusammengefügt sind, die er als Studien bezeichnet. Die aber schon ganz deutlich machen, worum es dem Künstler geht: einerseits um die Formen der Straße, die ihn magnetisch anziehen, das Weggeworfene wie Haargummis, und andererseits um Malereiimpulse aus dem Orient.

Mit Nagellack Ornament schaffen

Bekanntermaßen interessiert sich die islamische Welt nicht für das Abbild, sehr stark hingegen für die Schrift und für das Ornament. Diesem Konzept geht Lundius nach mit Nagellack und formt mit dem kleinen Pinsel immer gleiche Formen in allen Farben. Minutiös, meditativ, sehr genau. Die Leinwände sind zum Teil vorgefunden, er bearbeitet sie noch weiter, so entstehen nie gesehene Formate. Häufig spielt der Untergrund, die darunterliegende Malerei, noch im neu entstehenden Gemälde mit.

Wichtig sind ihm zudem die Himmelsrichtungen und ihre Hälften, die die zu bemalende Fläche unterteilen. An deren Linien orientiert sich der Künstler beim Auftrag der ornamentalen Formen, so wird die plane Fläche automatisch zum Raum. Sehr ungewöhnlich und absolut sehenswert!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019