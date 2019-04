Osbourne in SAP Arena

Kehrt auf die Bühne zurück: Rockmusiker Ozzy Osbourne. © dpa

Die britische Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne („Crazy Train“) wird die wegen einer Lungenentzündung abgesagten Konzerte im Frühjahr 2020 nachholen, dazu kommt auch ein Auftritt in Mannheim. Das gab der 70-Jährige gestern bekannt. Im Februar und März wird er fünf Konzerte in Dortmund, Berlin, Hamburg, München und am 7. März in der SAP Arena geben. Im Vorprogramm soll die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest auftreten. „Ich freue mich wirklich darauf, für diese Konzerte wieder nach Europa zu kommen“, sagte Osbourne auf seiner Website. Der Musiker hatte im Januar mitgeteilt, er müsse die europäische Etappe der „No More Tours 2“ auf ärztliche Anweisung hin verschieben. Es sei eine schwere Infektion der oberen Atemwege diagnostiziert worden. Das war im März 2012 schon einmal der Fall, als der frühere Black-Sabbath-Frontmann am Konzerttag einen Auftritt in der SAP Arena absagen musste. dpa/jpk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019