Oscar-Aus für von Heinz

Für den Film „Und morgen die ganze Welt“ der Regisseurin Julia von Heinz wird es keinen Oscar geben. Der deutsche Beitrag schied im Rennen um den Auslands-Oscar bei der Vorauswahl aus. Nach Mitteilung der Film-Akademie am Dienstag gelangten 15 von 93 Ländern mit ihren Einsendungen für die Sparte „International Feature Film“ in die nächste Runde, etwa „Der Rausch“ (Dänemark), „Wir beide“ (Frankreich) und „Quo Vadis, Aida?“ (Bosnien und Herzegowina) von der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Zbanic.

In „Und morgen die ganze Welt“ spielt Mala Emde die Studentin Luisa, die sich neben dem Studium immer stärker in linken Kreisen engagiert. Der Film wurde unter anderem in Mannheim gedreht.

Zwei Deutsche haben es aber in der Vorrunde geschafft. Volker Bertelmann, bekannt als Hauschka, ist mit Dustin O’Halloran für die Komposition der Musik für „Ammonite“ unter den 15 Anwärtern in der Sparte „Musik“. Max Lang, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, gelangte mit Daniel Snaddon mit dem Trickfilm „The Snail and the Whale“ in die Vorauswahl der zehn Kandidaten der Sparte „Animierter Kurzfilm“. dpa

