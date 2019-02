Oscar bleibt sich wieder treu

Politische Akzente setzt die US-amerikanische Filmakademie bei der Verleihung des wichtigsten Filmpreises durchaus gerne; allzu unbequem will sie freilich meistens auch nicht erscheinen. Also passt die gemeinhin als recht farblos empfundene 91. OscarShow gut ins bekannte Bild: Der Preis für den besten Film geht an die Rassenschranken überwindende Freundschaftsgeschichte „Green Book“ – ein traditionell erzähltes Filmstück, das nach einer echten Vorlage ein Kapitel der rassistisch geprägten US-amerikanischen Gesellschaftsgeschichte aufleben lässt. Parallelen zur Gegenwart zu ziehen, bleibt hier freilich eher dem Betrachter überlassen.

Einmal mehr wurde nicht vor allem künstlerische Ambition gewürdigt: „The Favourite“ war zwar zehnfach nominiert, geehrt wurde dann aber allein die Britin Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin. Dass das ebenfalls zehnmal nominierte mexikanische Drama „Roma“ drei Goldstatuetten für sich verbuchen konnte, lässt sich ebenfalls politisch deuten: Immerhin sind konservative Kreise der USA mit Präsident Trump an der Spitze bemüht, das lateinamerikanische Land mit Hilfe einer Mauer auf Distanz zu halten. Der deutsche Titelaspirant Florian Henckel von Donnersmarck ging leer aus, was nicht überraschen muss.

Seine mehr oder weniger fiktive Künstlerbiografie „Werk ohne Autor“ fand zwar in Amerika eine positive Aufnahme. Der Film hat ja aber ein grundsätzliches Problem. Indem er alles klar benennt und auserzählt, bleibt er ohne Geheimnis. Und das ist für einen Film, der selbst Kunst sein will und von Kunst handelt, kein sehr gutes Zeichen.

