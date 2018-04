Owacht, Auswärdische!

© Walter Imhof

In Hømburg hawwe se misch mol, also do war isch noch än kläne Buu, oikaafe gschickd. Wärsching uffem Wochemarkt hedd isch hole solle. Denn Uffdrag hawisch awwa nädd vunn de norddeitsche Dønde, sunnern vunn moine Mudda kriggt. Schdeh isch vor dere Marktfraa uns saag: „Guden Taag, Wärschingisch hädde isch gärne!“ Sacht die, ihr wissd schunn, uff so ä saudummi Art: „Wie bitttte?“. Beschreiwe hädd

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1285 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018