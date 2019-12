„Oxford-Deutsche“ tun sich schwer

Eigentlich ist es nur eine kleine Geschichte von gestern morgen, die spontan erdacht wurde. Der Grund: Viele hielten es für eine gute Idee, dass die größte Soul-, Blues- und Rocksängerin der Kurpfalz mal einen Titel in ihrer heiß geliebten deftigen Mundart singen kann. Eher derb ist auch die Hauptinterpretation des gesuchten Liedes, beziehungsweise der vermutlich eher halbseidene Anlass, warum der Protagonist dieses energisch trotzigen Klageliedes US-amerikanischer Prägung den im gesuchten Songtitel besungenen Gegenstand benutzt.

Ganz schön hochgestochen würde die Interpretin diese Umschreibung finden. Für ihren Geschmack zu viel „Oxford-Deutsch“, frei nach Bülent Ceylan. Schlecht, wer Schlechtes denkt, muss man da sagen, denn restlos klar wird es nicht, wohin in dem Lied der Weg des abgängigen Mannheimers führt. Es gibt sogar bis heute Diskussionen, welcher der großformatigen, heutzutage oft problembeladenen Gegenstände, die es in der Region zuhauf gibt, gemeint ist. Dabei hat die Sängerin selbst das sogar im Fernsehen einmal ziemlich klargestellt.

Wichtiger ist ohnehin das tiefe Gefühl von Schmerz, etwas Wut, ja aber auch Liebe, die sie wie keine Zweite in dieser Nummer mit ihrer großen Stimme und noch größerem Herz ausdrückt. Es gibt einen Hit, mit dem die in der Pfalz geborene Wahl-Kraichgauerin noch stärker identifiziert wird, obwohl selbst sie ihn auf „Oxford-Deutsch“, also in bestem Hochdeutsch singt. Schließlich war er für einen im Ausland ausgetragenen Wettbewerb gedacht.

Dieser Powerschlager, in dem der besungene Gegenstand auch eine Rolle spielt, lässt sich einfach mal mit- und nachträllern. An das hier gesuchte Werk traut sich dagegen so schnell niemand ran: Schließlich muss man oder frau dabei nicht nur stimmlich mit ziemlichen Pfunden wuchern, sondern auch ziemlich versiert Monnemerisch singen können. Die Letzte, der das gelungen ist, hat damit gleich einen zu Ehren der Originalinterpretin ausgelobten Preis gewonnen – obwohl sie aus Rheinhessen kommt. jpk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019