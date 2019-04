Ozzy Osbourne kommt in die SAP Arena

Die für diesen Februar geplante Konzertreise hatte Ozzy Osbourne unter dem Titel "No More Tours 2" noch absagen müssen - nun stehen neue Termine fest, die den Grammy-Preisträger und "Black Sabbath"-Frontmann auch nach Mannheim führen werden. Das gab der Konzertveranstalter Live Nation am Montag bekannt und verwies dabei auf Termine im Frühjahr 2020. Als Special Guest wird die legendäre Rockband Judas Priest die Konzerte von Osbourne begleiten.

Die neue Konzertreise im Februar und März 2020 umfasst neben zusätzlichen Konzerten in Dortmund und Wien auch einen Termin am 7. März 2020 in der Mannheimer SAP Arena. Während das Konzert in Frankfurt aus terminlichen Gründen komplett abgesagt werden muss, bleiben die Termine in Berlin, München und Zürich erhalten. Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets für die verschobenen Shows behalten ihre Gültigkeit, oder müssen bis 14 Tage vor dem jeweils neuen Termin bei der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Gleiches gilt laut Veranstalter ab sofort auch für das Konzert in Frankfurt, das entfallen wird.

Der Vorverkauf für die neuen Konzerte startet am Freitag, den 3. Mai um 10 Uhr. Tickets stehen unter www.eventim.de zum Verkauf. Für MagentaMusik-Kunden startet ein exklusiver Vorverkauf bereits am Mittwoch, den 1. Mai ab 10 Uhr. Hier sind nur Karten für die Konzerte in Dortmund und Mannheim erhältlich. (mer)