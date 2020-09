Pälza Bedienung

S’gibt jo Leit, dess gibt’s jo ga nädd. Also Typpä mähn isch, wønndä vunn dännä fazehle dusch, glaabda känna, dasses so Leit wirklisch gewwä duud. So än chrønischä Umbeschdella wie unsann Ginda zum Bleischdift. Wønn mir innäm Lokal sinn unn so reium alla schunn längscht beschdellt hawwä, do føngda dønn ø, unsann Ginda … „Gibt’s dänn Rindsgulasch a vunn de Putä? Ach nä? Ah schaad! Kännd isch

...