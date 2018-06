Anzeige

Zu einer Enttäuschung geriet danach der Auftritt des US-Gitarristen James Blood Ulmer mit dem Mundharmonikaspieler David A. Barnes. Von Ulmers einstiger Expressivität und Abenteuerlust, mit der er um 1980 die Jazzszene gehörig aufmischte, war nur noch ein kümmerlicher Rest zu vernehmen. Seine Blues-Monologe, mit brabbelnder Nuschelstimme vorgetragen, unterlegte er mit schroffen Akkorden und metallisch klirrenden Tonfolgen, die an den ursprünglichen Country-Blues der 1920er Jahre und an afrikanische Daumenklavierklänge anknüpften. Sein Spiel, einstmals scharfkantig und voller Überraschungen, ließ allerdings jegliche Dramatik vermissen.

Ulmer entlockte seinem Instrument immergleiche Klangströme von enervierender Eintönigkeit. Rhythmische Finessen und Groove-Effekte? Fehlanzeige. Auch Ulmers Songs, eher wie gesprochener Talking Blues wirkend, glänzten nicht gerade durch besondere Einfälle.Gelegentlich sorgte der Mann an der Bluesharp mit Wah-Wah-Effekten, filigranen Verzierungen und expressiven Tonbeugungen für Lichtblicke. Mitunter wirkten einige seiner Soli aber auch etwas gleichfömig. Am Schluss gab's dennoch Beifall - von den Besuchern, die am Ende noch in der Gedächtniskirche verblieben waren. Gut hundert dürfte das Duo während seiner Darbietung ins Freie getrieben haben.

