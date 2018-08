Palatia Jazz: Tolles Finale in Herxheim/Landau

Anzeige

Die Künstlerische Leiterin des Palatia-Jazz-Festivals, Suzette Ivonne Moissl, spricht da ein wahres Wort, wenn sie die kuratierende Funktion von Festivals betont, die sich fortwährend um die eigenen Künstler sorgen sollten - denn nur so darf man einen Sound skandinavischer Reinheit vernehmen, der ebenso betört, wie irritiert.

Naturhafte Gewalt

Die Faszination, die die Schweden mit ihren suitenhaften Nummern verströmen, ist dabei keineswegs profaner Natur. Denn obwohl die Arrangements des Schlagzeugers Emil Brandqvist durch präzise gesetzte Akzente imponieren, sind es Charme und Träumereien, die sich aus den voluminösen Klangstrudeln wie kleine Bachläufe ableiten, deren Harmonie sinnlich besticht.

Dass wir den eruptiven Gewalten der maritimen Natur („Grimsholmen“) dabei ebenso lauschen dürfen wie dem sanften Zubettbringen eines zehnjährigen Kindes („Stay A Little Longer“) macht dabei genau jenen Reiz aus, der in Max Thornbergs grollendem Kontrabass ebenso sein Echolot findet wie im wohl dosierten Jazzbesen-Einsatz an den Trommeln.

Still, fast ätherisch, aber doch niemals profan leiten Brandqvist und die Seinen auf die zweite Combo des Abends über - und haben die passende Mission längst vorgezeichnet. Denn jener unfertige Gedanke („Unfinished Memory“), der sich in filigraner Sanftheit mit den Bordwänden verwebt, spinnt sich bei Raffaelle Casarano und Lars Danielsson unvergleichlich progressiv fort.

Außerhalb des Konventionellen

Das Ziel dabei ist allein die Unendlichkeit. Blues und Gospel als inspirative Quellen im Blut, verkörpert Casarano am Saxofon genau jene Melancholie, die sich als Fernwehklage und Akt der Befreiung gleichermaßen manifestiert. Éric Legnini und Gianluca Brugnano avancieren an E-Piano und Schlagzeug zu kongenialen Matrosen dieser Wegreise, denn „Oltremare“ ist hier nicht nur die Reise nach Übersee, sondern im Wortsinn eine elektrifizierte Erkundungsreise in melodische Gewässer, die über das konventionell Bekannte weit hinausgeht.

In manchen Momenten schwingt ein wenig der „Flow“ mit, mit dem auch Thomas Siffling dem Blech im Jazz wieder zur Pionierstellung verhelfen will - doch spätestens, wenn Lars Danielsson eingreift, um den immer kraftvolleren Nummern seinen Stempel zu verpassen, atmet der Sound dieses Quartetts eine Dynamik, die wie ein Sinnesrausch in Ultramarin durch die Boxen vibriert.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.08.2018

