Im Jahr 1962 reisten Marlene und Peter Thauroggen in das italienische Piemont, wo Peter zwanzig Jahre zuvor im Krieg stationiert gewesen war. Eines Abends machten sie von ihrem Quartier in Asti aus eine Fahrt über Land. Je weiter sie sich von dem Städtchen entfernten, umso dünner besiedelt wurde die Landschaft. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, als plötzlich der Motor abstarb.

Doch sie schienen Glück zu haben. Keine hundert Meter entfernt, halb hinter einem Hügel verborgen, erkannten sie die Umrisse eines Hauses. Peter lief auf das Haus zu, in dem kein Licht brannte. Aber auf sein Klingeln wurde die Haustür geöffnet. Marlene sah vom Auto aus die Gestalt ihres Mannes in dem Haus verschwinden. Sie wartete.

Über eine Stunde war vergangen, als sich die Tür wieder öffnete und Peter herausstürzte. Er stieg zu Marlene in den Wagen und ließ sich auf den Fahrersitz fallen. Im Licht des Armaturenbretts konnte Marlene erkennen, dass er blass war. Seine Hände zitterten.

Aufgeregt fragte sie, was passiert sei. Peter schüttelte nur den Kopf. Seine Lippen waren blutleer. Allmählich beruhigte er sich und fing an zu reden.

„Als ich klingelte, öffnete mir ein junger Mann von etwa achtzehn Jahren. Ich konnte ihm klarmachen, dass wir eine Panne hatten, und fragte ihn, ob ich von dem Haus aus nach einer Werkstatt telefonieren dürfe.

Er nickte freundlich, bat mich herein und ging in ein großes Wohnzimmer voraus, in dem an einem Esstisch eine Frau saß, seine Mutter. Ihr gegenüber saß ein Mann von vielleicht siebzig Jahren, mit schneeweißem Haar und gebräuntem Bauerngesicht und löffelte seine Suppe. Als er meinen Akzent hörte, horchte er auf. Der Junge erklärte, was mir passiert war. Die Frau deutete auf das Telefon und sagte, ich solle die Autowerkstatt im Hauptdorf anrufen.

Eine Frau meldete sich, die erklärte, ihr Mann sei nicht zu Hause. Sie würde ihn aber gern anrufen und vorbei schicken. Als ich den Hörer auflegte und mich bedanken wollte, fiel mein Blick auf den Jungen. Der Alte starrte uns beide an. Sein Gesicht hatte jede Farbe verloren. Die Frau sah von ihm zu mir und dann auf ihren Sohn. Ihre Augen weiteten sich.

‚Come si chiama?‘ fragte sie.

‚Peter Thauroggen.‘

‚Peter? Sono Angela! Angela Scaligeri. Non ti ricordi?‘

‚Angela Scaligeri?‘

Da fiel es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen!“

Marlene hörte die schwankende Stimme ihres Mannes, sie erkannte, dass er erneut die Fassung zu verlieren drohte. Ihr Herz pochte laut.

„Und dann, Peter? Was dann?“

„Das war Angela, die junge Frau, in die ich verliebt war, im Krieg damals, im Piemont! Ich fragte sie: ‚Warum hast du mir nie geantwortet, Angela?‘

Über Angelas Gesicht huschte ein Schatten, als sie erwiderte: ‚Du hast mir nie geschrieben, Peter.‘

Darauf erklärte ich ihr, dass ich ihr über zwei Jahre lang jeden Monat geschrieben habe. Später hätte ich dich geheiratet, Marlene, und du säßest draußen im Wagen.

Angela wandte sich dem Alten zu. Ihre Stimme hatte einen ungläubigen Unterton. ‚Er hat mir jeden Monat geschrieben, Zio Ernesto! Was sagst du dazu?‘

Der Alte schwieg. Seine Blässe hatte sich verstärkt. ‚Was sagst du dazu?‘ wiederholte Angela. Ihre Stimme war leise und drohend. ‚Angela‘, sagte der Alte, ‚die Deutschen sind im September einmarschiert. Auf einmal waren sie nicht mehr die Verbündeten. Die Resistenza hatte sich gebildet. Du warst schwanger von einem Deutschen. Das war gefährlich!‘

‚Wir haben uns geliebt, Zio!‘, gab Angela zurück.

‚Geliebt, Angela? Sie hätten dir die Haare geschoren, oder schlimmer noch: Sie hätten dich an die Wand gestellt!‘

‚Und mein Kind, das ohne Vater aufgewachsen ist?‘

‚Besser einen toten Partisanen zum Vater als einen Deutschen! Was glaubst du, wie man ihn behandelt hätte?‘

‚Und Flavios Eltern, die Stefano als ihren Enkel betrachten?‘

„Du hast einen Sohn, Peter?“, unterbrach Marlene mit bebenden Lippen den Bericht ihres Mannes.

Dieser fuhr fort: „Ich verfolgte mühsam das Gespräch. ‚Was haben Sie getan, Zio Ernesto?‘ fragte ich.

‚Ich war Briefträger damals‘, sagte der Alte leise. ‚Ich habe Ihre Briefe versteckt. Angela sollte glauben, Sie hätten sie vergessen. Als Flavio Stozzi tot ins Dorf getragen wurde, habe ich Angela zugeredet, sie solle ihn als den Vater ihres Kindes angeben. Flavio hatte Angela den Hof gemacht. Seine Eltern hofften, dass sie einmal ihre Schwiegertochter werden würde. Stefano ist ihr ganzer Stolz!‘ Er fuhr fort: ‚Lassen Sie Ihr Auto reparieren und gehen Sie wieder weg! Keiner soll es wissen im Dorf!‘

‚Und was ist mit mir?‘ fragte Angela mit tonloser Stimme. ‚Bald zwanzig Jahre lang habe ich geglaubt, dass der Vater meines Kindes mich verlassen hat.‘

Sie wandte sich an ihren Sohn. ‚Ja, Stefano, dein Vater war kein Partisan. Dein Vater steht hier. Wie du ihm ähnelst!‘

Der junge Mann sah seine Mutter verständnislos an. ‚Was ist mit meinen Großeltern?‘ ‚Das sind die Eltern von Flavio, der in mich verliebt war. Solange ich meinte, Peter habe uns verlassen, habe ich dieses Geheimnis für dich ertragen.‘

Da stand die Frau, die ich einmal geliebt habe. Und mein Sohn, den WIR beide nicht bekommen haben, Marlene.

Der alte Mann stand auf. Er sah seine Nichte an: ‚Was willst du jetzt tun, Angela? Für deine Familie war es das Beste. Dein Vater war ein Faschist, den die Partisanen am liebsten umgebracht hätten. Eine Tochter, die von einem Partisanen schwanger war, das hat ihn gerettet.‘

‚Du hast sie alle gerettet, Zio Ernesto‘, sagte Angela, ‚meinem Vater hast du das Leben gerettet. Stefano hat einen anständigen Vater bekommen. Meine Geschwister und ich, wir haben unseren Vater behalten, meine Mutter ihren Mann. Aber ich, Onkel Ernesto, ich kannte die Wahrheit und fühlte mich allein gelassen.‘

Ernesto unterbrach sie. ‚Stefanos Großeltern haben dir großzügig geholfen.‘

‚Flavios Eltern! Was werden sie sagen, wenn sie jetzt die Wahrheit erfahren? Wir haben sie auch belogen, Onkel Ernesto. Mein Mann‘, und sie blickte mich an, ‚hat mich nicht verlassen! Aber mein Onkel hat mich betrogen! Schämst du dich nicht, Onkel Ernesto? Geh mir aus den Augen!‘

Da nahm Onkel Ernesto sein Gewehr von der Wand und ging mit großen Schritten auf die Tür zu. Als er das Haus verließ, hielt ihn keiner zurück. In diesem Moment klingelte das Telefon. Der Automechaniker gab Bescheid, dass er in einer Viertelstunde da sein werde.

Draußen startete knatternd ein Motor. Wir drei sahen uns an. Ich stürzte nach draußen. Ein alter Landrover holperte über das steinige Gelände und fuhr davon. Am Steuer konnte ich noch den alten Weißhaarigen erkennen.

Gleich kommt der Automechaniker. Und dann fahren wir Ernesto hinterher!“