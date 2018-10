Patricia Kelly singt in Dittelbrunn

Patricia Kelly von „The Kelly Family“ beschert ihrem Publikum mit den „Blessed Christmas“-Konzerten ein ganz besonders emotionales Erlebnis. Wenn Patricia Kelly einen ihrer wunderschönen Songs anstimmt, lässt das niemanden kalt. Schon gar nicht in der Weihnachtszeit, wenn ihr wärmender Gesang direkt zu Herzen geht. Auch im zehnten Jahr ihrer Solo-Karriere tourt die Sängerin, Musikerin und Songwriterin wieder mit den schönsten Weihnachtsliedern durch Deutschland. Zum Konzept ihrer Tour mit dem Titel „Blessed Christmas – Ein Weihnachtskonzert“ gehört es, dass die Konzerte anders als bei ihren Auftritten mit der Familien-Band „The Kelly Family“ bewusst im minimalistischen, intimeren Rahmen stattfinden. Schließlich bedarf es manchmal nur wenig, um eine besondere Stimmung zu erzeugen. So sind es eher kleinere Stadthallen, charmante Theatersäle und romantische Kirchen, die Patricia Kelly in elf Städten bespielt. Premiere ist am 23. November in Dittelbrunn bei Schweinfurt im Marienbach-Zentrum.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018