Paul McCartney geht in 14 Liedern auf Weltreise

Gerade erst am Montag feierte „Sir Paul“ seinen 76. Geburtstag – und kurz danach machte der einstige Beatles-Sänger und -Songschreiber Musikfans in aller Welt seinerseits glücklich: Ein neues McCartney-Album kommt bald heraus – das erste seit fünf Jahren, als er mit „New“ noch einmal hohe Charts-Ränge erreichte, beispielsweise Platz 3 in Großbritannien und den USA. „Egypt Station“ wird das Werk heißen, es wurde „zwischen Los Angeles, London und Sussex“ eingespielt, soll Anfang September erscheinen und 14 Stücke enthalten.

Als Vorgeschmack stellte McCartney eine neue Single mit zwei Songs ins Netz, um einen Tag später die noch größere Neuigkeit zu verkünden: „Paul lädt ein zu einer musikalischen Reise zur Egypt Station, erwartete Ankunftszeit ist Freitag, der 7. September 2018, über Capitol Records.“

Zwischen den Instrumentals „Station I“ und „Station II“ am Anfang und am Ende des Albums will der 76-Jährige seine Hörer „von einem Haltepunkt zum anderen“ mitnehmen, wie es in der vollmundigen Beschreibung zu „Egypt Station“ heißt. Kurz zusammengefasst: Es geht – das knallige Albumcover deutet es schon an – um eine kunterbunt schillernde Reise durch diverse musikalische Regionen und Zeitalter, „aber fest verankert im Hier und Jetzt“. Ein reiner Nostalgie-Trip zurück zu glorreichen Beatles- und Wings-Zeiten, so wie die von Welthits geprägten Konzerte, soll das neue Album also nicht werden, stellt McCartney klar. „Happy With You“, „Despite Repeated Warnings“ und „People Want Peace“ werden einige der neuen Lieder heißen.