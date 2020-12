Pelza Advent

Neilisch, genaua øm Sømsdaag vorm ärschdä Advent, war im Wochäänd-Bleddl vunn derrä Zeidung wass iwwa die Limburg in Bad Därgäm gschdonnä. Isch lees dess jo gärn, was die Kolleschä in ihre sømsdeeglischä „Zeitreise“ do iwwa unnsan schänä Løndschdrisch schreiwä. Afeersch doch imma wass Neies, – unn kriggsch gudä Ideä fer Ausflieg in die Regiøn gelieffert, ä subba Sach. Øn ewä sellem ärschdä

