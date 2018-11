Perfekt und intim zugleich

Musik ist Kommunikation: Für die beiden Pianisten Florian (28) und Franziska Glemser (29), die aus Würzburg stammen, gilt das doppelt. Nun hat das junge Paar mittlerweile bei „Organophon“ die gemeiname CD Klavierduo Glemser veröffentlicht. Im Interview mit den FN sprechen die beiden über Harmonie am Klavier, über Perfektion und die Herausforderung von Familie und Musikerleben.

Für Ihr erste gemeinsame CD haben Sie ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Was verbindet Sie mit den drei Stücken?

Franziska Glemser: Alle drei Stücke strahlen unserer Meinung nach viel Freude aus. Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate in D-Dur ist ein Kompendium des Duospiels, quasi alle möglichen Effekte des Duospiels werden hier ausgeschöpft. Camille Saint-Saens’ Beethovenvariationen sind eine humorvolle Verneigung vor dem Großmeister und die Nussknackersuite von Peter Iljitsch Tschaikowsky in ihrer tänzerischen Beschwingtheit macht einfach gute Laune.

Was macht für Sie den Reiz des Klavierduos aus?

Florian Glemser: Man muss perfektionistisch sein. Jede kleinste kammermusikalische Unebenheit wird sofort hörbar, da der Moment der Tonerzeugung extrem kurz ist. Andererseits ist es eine sehr intime Form des Zusammenspiels. Beim vierhändigen Spiel bearbeitet man ja zu zweit ein Instrument. Das gibt es sonst nirgends. Das Repertoire mit vielen brillanten Orchesterbearbeitungen hat natürlich auch seinen speziellen Reiz.

Die CD ist einfühlsam und zupackend zugleich, eine musikalische Einheit. Spürt der Zuhörer die jugendliche Frische des Duos?

Florian Glemser: Diese Frage können wir natürlich schlecht beantworten. Ich denke aber auf jeden Fall, der Zuhörer kann die Frische dieser Musik spüren.

Das Duo Glemser und Glemser harmoniert nicht nur an den Tasten, sondern ist auch privat ein Paar. Sie kennen sich seit vielen Jahren. Ist das ein Vorteil für gemeinsame Auftritte?

Franziska Glemser: Wir kennen uns musikalisch und persönlich sehr gut. Das ist ein großer Vorteil. Viel im musikalischen Zusammenspiel hat mit Intuition und Einfühlungsvermögen zu tun. Als Paar hat man da – hoffentlich – Vorteile.

Wer gibt den Ton in Ihrem Duo an?

Franziska Glemser: (lacht) Wir sind eine strikt basisdemokratische Einheit. Trotzdem müssen die Aufgaben aufgeteilt werden: Florian gibt die Einsätze, beim vierhändigen Spiel bin ich für die Melodie zuständig und darf oben spielen.

Florian Glemser, am Sonntag, 25. November, spielen Sie in Würzburg in der Gethsemane-Kirche. Das ist quasi ein Heimspiel für Sie als ehemaliger Student der Hochschule für Musik.

Florian Glemser: Heimspiele sind immer etwas Besonderes. Ich denke, in diesem Fall kann man aber eher von einer musikalischen Rückkehr in die Heimat sprechen, ich wohne ja schon eine Weile nicht mehr in Würzburg. Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes, vor dem heimischen, bekannten Publikum zu spielen.

Sie stammen beide aus Musikerfamilien mit vielen Geschwistern. Welche Rolle spielt die Familie für Sie beide? Und bleibt noch Zeit für andere Hobbys?

Franziska Glemser: Familie ist sicher sehr wichtig. Wir haben ja schon einen zweijährigen Sohn und erwarten im nächsten Jahr unser zweites Kind.

Die Balance zwischen Üben, Konzertieren, Unterrichten und Familienleben zu finden, ist sicher eine besondere Herausforderung. So ist die Zeit für andere Hobbys sehr knapp, unser Leben aber auch sehr ausgefüllt und erfüllt.

Sitzt Ihr Sohn auch ab und an mal am Klavier oder hört er Mama und Papa lieber zu?

Florian Glemser: Er ist im Moment noch eher Zuhörer. Er liebt aber Musik, insbesondere den Gesang. So kann er schon verschiedene Sänger voneinander unterscheiden. Sein Lieblingssänger ist der Tenor Carlo Bergonzi, das ist wohl recht ungewöhnlich in dem Alter.

Welche Projekte stehen in nächster Zeit an?

Florian Glemser: Im Moment ist unsere Konzentration eher auf den solistischen Bereich und natürlich das Klavierduo gerichtet. Kammermusikalische Projekte in anderen Besetzungen haben in der Vergangenheit immer wieder eine große Rolle gespielt und werden es auch sicherlich weiterhin tun.

Im musikalischen Dialog lernt man sich auch selber besser kennen und lernt das Wichtigste in der Musik überhaupt – nämlich zu kommunizieren!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018