Perfekt unterhaltsames Musiktheater

Anzeige

Eigenbetriebsleiter Matthias Wagner hatte fünf Jahre mit der Agentur der Künstler verhandelt, bis sie endlich kamen. Diese Beharrlichkeit zahlte sich aus. Tukur und seine Jungs interpretierten bekannte und unbekannte Schlager und Kompositionen auf eine vollkommen neue Art, mal laut, mal schrill, dann wieder leise und zart. Natürlich ist der bekannte Schauspieler und Autor der Kopf der Mannschaft, aber nur zusammen erklimmen sie selbst höchste Berge der Unterhaltungsmusik. Zu „Le soleil et la lune“, einem Musikstück der späten 1930er Jahre hält der Backnanger Ulrich Mayer „mit vollendetem Studium der empirischen Kulturwissenschaften an der Eberhard Karls-Universität in Tübingen“ eine epische Abhandlung über das Lied und seine Bestandteile. Da bleibt kein Auge im Kreuzgang trocken, zu komisch sind seine Ausführungen. Und als Günter Märtens als Mick- Jagger-Parodie über die Bühne hüpft und dazu auffordert, die Nacht miteinander zu verbringen (Let’s spend the night together), denkt man, man ist in einem grotesken Theater. Doch genau diese Mischung ist es, die den Abend ausmacht. „Ich liebe die Eleganz, die Leichtigkeit, die Gekonntheit der Musik und den Witz der Texte von Liedern aus dieser Zeit. Die gesamte Unterhaltungsbranche hatte in den 20er und 30er Jahren ein enorm hohes Niveau“ hatte Tukur schon im Vorgespräch zu diesem Abend geäußert und genau diese Leichtigkeit brachten die vier Musiker an diesem Abend auf die Bühne.

Dabei durfte eine gewisse Art von Slapstick nicht fehlen. „Man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen“, sagt Tukur auf der Bühne.

Auf der Suche nach dem Mond

Immer wieder ist er auf der Suche nach dem Mond an diesem Abend, bei seinen Ansagen, dem Rezitieren von Gedichten oder eben bei der Musik. Doch der reale Mond ziert sich im Taubertal.

Der abnehmende Vollmond zeigt sich bei klarem Himmel erst nach dem Auftritt der Combo, doch da sind die vier Musiker schon beim Empfang des Landrats.

Auch das „Nachtgespenst“ – aus dem gleichnamigen Lied –, das die vier Musiker zur Pause von der Bühne geholt hatte, konnte den Himmelskörper auch nicht herbeiheulen.

Die Zuschauer waren nach dem letzten Ton sofort von ihren Sitzen aufgestanden und spendeten minutenlang Applaus im Stehen, ein eher ungewöhnlicher Vorgang für eine Kreuzgangserenade. Aber irgendwie passte auch das zu einem perfekten Abend der anderen Art, von dem man mehr erleben möchte in Kloster Bronnbach.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.07.2018