Perfekte Formel für einen vollendeten Mendelssohn

Es gibt sie also doch, die Momente, in denen alles stimmt, in denen alles Positive zusammenkommt und zu einem musikalischen Erlebnis schierer Göttlichkeit verschmilzt. Die Formel scheint beim ersten Akademiekonzert der Saison ganz einfach zu lauten: Soddy+Hadelich+NTO=Mendelssohn optimus. NTO steht für Nationaltheaterorchester, Soddy für Mannheims Generalmusikdirektor (GMD) und Hadelich für

...