Die Klage, die in der traditionellen Begräbnis- und Trauer-Liturgie zum Ausdruck kommt, weist über sich selbst hinaus. Sie eröffnet Perspektiven des Trostes und der Bewältigung der Todesfurcht. Im Schmerz leuchtet Hoffnung auf – diese Erfahrung lässt sich besonders in der Woche vor Ostern nachvollziehen. Dass die Schwetzinger Festspiele einen solchen liturgischen Schwerpunkt auf den Pfingstsonntag legten, mag anachronistisch erscheinen.

Doch Freude und Leid, Schönheit und Schmerz sind im menschlichen Erleben häufig miteinander verschwistert. Obendrein ließ der britische Tenebrae Choir unter der Leitung von Nigel Short die Klagelieder der spanischen Renaissance-Komponisten Alonso Lobo und Tomas Luis de Victoria in geradezu überirdischer Schönheit erblühen. Die filigrane Vokalpolyphonie würdigte der Chor mit der Zartheit und Reinheit seines Gesangs, einer makellosen Intonation und mit ausgewogenen Stimmen.

Himmlisch reich

Das Vokalensemble trat in der Speyerer Kirche St. Joseph in kleiner, gerade einmal zehnköpfiger Besetzung auf. Das erhöhte die Intensität im Ausdruck, ermöglichte aber gleichwohl dynamische Steigerungen, in denen sich das Spektrum seelischen Erlebens abbildete. Zeugnisse eines harmonischen und melodischen Reichtums, dessen Wert sich nicht nach irdischen Maßstäben bemisst.