Peter Maffay: „Kann sein, dass ich durchmache“

Alle fünf Jahre muss und möchte Peter Maffay zeigen, wo der Hammer hängt und ein Rockalbum rausbringen. Das neueste heißt prägnant und auf den Punkt gebracht „Jetzt!“ und erscheint am 30. August, dem 70. Geburtstag des Sängers. Maffay hat es daheim in Tutzing und in den niederländischen Wisseloord Studios mit alten wie neuen Mitstreitern eingespielt, und: Es klingt verdammt lebendig. Zwar

...