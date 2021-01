Peter Schnur Pianist, Arrangeur, Chorleiter

Eigentlich gibt es keine Musikrichtung, die er nicht macht: Peter Schnur hat sich als Chorleiter ebenso einen Namen gemacht wie als Pianobegleiter von Pop-Größen wie Kathy Kelly, klassischen Sängern, bei Chanson-Konzerten, aber auch als Tanzmusiker, Jazz-Pianist, Kirchenorganist oder bei Gospel-Workshops. Die Corona-Pandemie hat seiner Karriere als freiberuflicher Musiker aber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Der gebürtige Mannheimer, der an der hiesigen Musikhochschule studiert und dort auch fast zehn Jahre lang unterrichtet hat, würde sich daher über Anfragen für Konzerte aller Art in der Zeit nach dem Lockdown freuen. „Ich spiele gerne Wohnzimmerkonzerte. Dabei kann ich von Klassik über Jazz, von Schlager bis Pop/Rock alle Stilrichtungen abdecken. Auf Wunsch bringe ich ein E-Piano mit“, bietet er an. Aber Schnur hat noch mehr auf Lager: „Falls Sie in einem Gesangverein singen, schreibe ich Ihnen gerne ein individuelles Chorarrangement Ihres Lieblingsstücks, welches Sie dann mit Ihrem Chor aufführen können.“ Und weil Schnur schon viele CDs veröffentlicht hat, freut er sich auch über Bestellungen. Kontakt per Mail: info@peter-schnur.de. Infos im Netz unter www.peter-schnur.de. gespi (Bild: Schnur)

