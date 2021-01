Peter Seiler, Komponist, Pianist und Keyboarder

In Mannheim ist er so bekannt wie der Luisenpark. Dort hat der 1953 in Mannheim geborene Komponist und Tasteninstrumentalist Peter Seiler seine Klangoase eingerichtet – eine Soundinstallation, die seine Musik seit 1996 von April bis September täglich über Lautsprecher mitten im Grünen überträgt. Diese Attraktion ist aber nur ein ganz kleiner Teil von Seilers Œuvre: Mehr als 600 Kompositionen hat er geschrieben, auf über 150 Tonträgern als Studiomusiker mitgewirkt und 17 Alben unter eigenem Namen veröffentlicht.

Bekannt wurde er in den 1970ern als Gründer und Keyboarder von Tritonus, damals eine der bundesweit gefragten Bands der Mannheimer Rockszene. In den 80ern feierte Seiler mit elektronischer Musik weltweit Erfolge, auch in Japan, Großbritannien und den USA. Zudem komponierte er Erkennungsmelodien für den Rundfunk, Vorspannmusiken für TV-Magazine und Film-Soundtracks. Seit 1983 ist Seiler ordentliches Mitglied der Urheberrechtsorganisation GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), seit 1999 1. Vorsitzender im Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Komponistenverbandes. Und seit 2006 ist er außerdem als Dozent an der Popakademie tätig.

Gleichwohl hat die Corona-Krise aber auch ihn ausgebremst. Peter Seiler würde sich daher freuen, wenn Interessierte seine CDs kaufen würden. Auf seiner Homepage bietet er einige seiner Tonträger an, darunter auch die Alben von Tritonus. Bestellungen sind per E-Mail möglich unter: peter.seiler@triple-music.de. Dort gibt’s auch die noch „Klangoase“ zum ganz privaten Anhören zu Hause. gespi

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen“ wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen. Möchten Sie diesem Künstler helfen? Dann wenden Sie sich per Mail an kulturgut@mamo.de.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020