Petra Durst-Benning zu Gast in Würzburg

Petra Durst-Benning liest am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr in der Würzburger Buchhandlung Hugendubel (Kürschnerhof 4 - 6) aus ihrem neuen Roman „Die Fotografin – Die Zeit der Entscheidung“. In ihrem Buch geht es um Mimi Reventlow, einer ungewöhnlichen Frau für ihre Zeit. Sie ist stark, unabhängig, leidenschaftlich und hat das Herz am rechten Fleck. Als eine der ersten Wanderfotografinnen Deutschlands geht sie mutig und selbstbewusst ihren Weg und kämpft in der schwäbischen Provinz gegen gesellschaftliche Zwänge und Schranken in den Köpfen der Menschen an. Kartenreservierung unter Telefon 09 11 / 61 56 45 64 .

