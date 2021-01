Petra Scheuermann, Krimiautorin

Bei Petra Scheuermann ist jeder Mord nur eine Praline entfernt. Und wenn es sein muss, tragen ihre Leichen einen Schokoguss. In ihrer Krimireihe schreibt die Autorin über Protagonistin Tanja Eppstein, die eine Chocolaterie in der Heidelberger Altstadt betreibt und dort von einem Kriminalfall in den nächsten schlittert. Ihre Bücher tragen Titel wie

...