Pfälzer Quartett die Untiere gastiert in Klapsmühl’

Marina Tamássy von den Untieren singt in der Klaspmühl’. © Rinderspacher

Mannheim.An Weihnachten hat man den Eindruck, alles stünde still und konzentrierte sich nur auf diese paar Tage. Andere Themen werden eingefroren. Jetzt gibt es nur Weihnachten. Weihnachtsmärkte, -gebäck, -musik, und, wer hätte es gedacht, auch Weihnachtskabarett.

In Mannheims Klapsmühl’ am Rathaus gastieren mit den „Untieren“ vier Künstler, deren Programm sich die Thematik aus der realistischen Perspektive vorknöpft. Wenn Wolfgang Marschall aus seinen Kindheitserfahrungen rezitiert, könnte man meinen, Weihnachten wäre ein Fest des kollektiven Irrsinns. Mit Szenen aus der Plätzchen-Bäckerei, die er ebenso eloquent beschreibt, wie die Christbaum-Katastrophe oder die Vorzüge der Einsamkeit an den Feiertagen, gelingt es ihm, die Festtage auf ein Maß zurückzustutzen, dass sie locker in ein klitzekleines Präsent-Schächtelchen passen. Auch seine Kollegen, Philipp Tulius und Marina Tamássy, deren Persiflagen von Schlitzohr-Seehofer und Mutti-Merkel erholsam für einen Moment von der Weihnachtsthematik ablenken, wirken vorstellbar ironisch-realistisch.

Pianist bleibt zu blass

Früher waren wir arm aber glücklich. Wirklich? Der grotesk wirkende Wettbewerb in Sachen Mittellosigkeit ist die K.O.-Phase weihnachtlichen Verzichts, der mit seiner Skurrilität unterhält. Wer hätte gedacht, dass Armut Nostalgie erzeugt? Die „Untiere“ nehmen auch diese Hürde mit Bravour. Obwohl im Westpfälzischen Kabarett-Quartett aus Kaiserslautern jeder und alles seinen Platz hat, bleibt Pianist und musikalischer Leiter David Puntstein zu sehr im Hintergrund. Ihm hätte das Ensemble durchaus noch eine musikalisch-kabarettistische Soloeinlage einbauen können. Puntstein wirkt daher zu blass. Die Pfälzer „Untiere“ präsentieren mit ihrem Programm „Lasst und froh und Untier sein“ ihre Version von Weihnachts-Realismus mit einer ordentlichen Portion Zimtsternchen-Ironie. Alla dann … bis zum nächsten Fest.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018