Pfalzbau-Intendant Tilman Gersch zu den verbalen und juristischen Angriffen der AfD auf die Theater- und Kulturszene

Mannheim.Tilman Gersch, Intendant des Theaters im Pfalzbau in Ludwigshafen, zu den verbalen und juristischen Angriffen der AfD auf die Theater- und Kulturszene.

Wie sind die juristischen und verbalen Angriffe der AfD auf die Theater- und Kulturszene zu bewerten?

Tilman Gersch: Wenn eine Einzelperson in einer Aufführung genannt und kritisiert wird und sich dadurch in ihrem Persönlichkeitsrecht angegriffen fühlt, ist das ein konkreter Fall, den die Beteiligten prüfen müssen. Ganz sicher aber muss jeder, der in die Politik geht, ein starkes öffentliches Echo in allen Medien ertragen. Das geht allen so. Deshalb einen Kahlschlag in der Kulturförderung zu fordern, ist unangemessen.

Warum müssen Theater „frei sein“, wie es der Präsident des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Khuon angesichts von immer wieder neuen Forderungen seitens der AfD, etwa Theaterstücke abzusetzen oder staatliche Förderungen der Kulturszene zu kürzen, gefordert hat?

Gersch: Kunst, Kultur und Theater können die produktive, offene Gesellschaft stärken, indem sie eben nicht nur bestehende Verhältnisse bestätigen, sondern sie auch kritisch hinterfragen, auf Defizite aufmerksam machen. Sie sind der bezahlte Widerspruch, den eine Gesellschaft braucht, um weiterzukommen. Theater sind funktionierende, öffentliche Räume, die gerade bei der zunehmenden Vereinzelung vor den Smartphones unmittelbare Debatten in der Stadtgesellschaft anstoßen und aufnehmen können.

Ich habe in meiner Jugend in der DDR Zensur und gelegentlich Repression im Kulturbetrieb erlebt. Im gewissen Sinne hat das Verbot, die Repression die Kunst sogar gestärkt. Ihre Rolle als Sprachrohr für alles Verbotene wächst. Dennoch wünsche ich mir das nicht zurück. Existenzbedrohende, aggressive Drohungen, die finanziellen Mittel zu kürzen, würden auf Dauer zu einer Friedhofsruhe führen. Das kann man nicht wollen.

Warum ist es so wichtig, dass sich vor allem die Politik hier heraushält?

Gersch: Die Gleichschaltung der Kulturbetriebe im Nationalsozialismus, das Fehlen jedes öffentlich gestatteten Widerspruchs hat in einer entsetzlichen Katastrophe geendet. Sollten wir da nicht stolz auf eine Streitkultur sein, die Widerspruch erträgt?

Warum bedarf es einer staatlichen Kulturförderung?

Gersch: Nicht nur repressive Regierungen bedrohen die Freiheit und Vielfalt der Kunst. Wir erleben auch durch die mächtigen Neuen Medien eine Verflachung der Inhalte. Zwar wird ein gigantisches Angebot an Informationen bereitgestellt, die aber nicht immer substantiell von Bedeutung sind. Eine staatliche Kulturförderung ohne kommerziellen Druck funktioniert wie ein Wächter und Hüter des kulturellen Kosmos, wie eine Saatgutbank mit alten Sorten.