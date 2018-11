Pfalzbau zeigt Getriebene zwischen Lust und Leid

Hofesh Shechter ist ein Idealfall für den Tanz. Er ist nicht nur Choreograph. Er ist auch Komponist seiner Stücke. 1957 in Jerusalem geboren, machte er in Israel erst eine Ausbildung als Tänzer und setzte nach seiner Zeit in der Armee noch ein Studium in Drums und Percussions drauf. Nicht nur deswegen ist Shechter eine Ausnahme in der Szene. Seine Werke leben darüber hinaus von einem ganz

...