Pfalztheater lädt zu „Bürckel“-Forum

Spielt im Pfalztheater Hilde Bürckel: Hannelore Bähr. © Pfalztheater

Anlässlich des 80. Jahrestags der Deportation Pfälzer Juden ins französische Internierungslager Gurs lädt das Pfalztheater Kaiserslautern am 8. November zu einem „Bürckel!“-Forum. Das eintrittsfreie Forum biete Vorträge und einen Dokufilm über den ehemaligen Pfälzer Gauleiter sowie eine Diskussion zum Thema „Politik in Kunst und Wissenschaft“, teilte das Theater am Dienstag mit. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am 1. Oktober wurde Peter Roos’ „Bürckel! – Frau Gauleiter steht ihren Mann“ im Pfalztheater uraufgeführt. Das Werk beleuchtet die Rolle Bürckels aus der Perspektive seiner Ehefrau Hilde. Bürckel war 1940 für die Deportation von 6538 Juden maßgeblich verantwortlich. seko

