Pfingstkonzert am 9. Juni

Zu einer schönen Tradition ist es geworden, Pfingsten in Bronnbach mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu feiern. In einzigartiger Weise verbindet sich hier Architektur und vollendeter Klang der Schlimbach-Orgel zu einer außergewöhnlichen Konzertatmosphäre. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 17 Uhr gibt es ein weiteres Fest der Trompeten- und Orgelmusik.

Der renommierte Solotrompeter Professor Claude Rippas (Zürich) und der ehemalige Ulmer Münsterorganist Friedrich Fröschle präsentieren an der historischen Schlimbach-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose Orgelwerke unter anderem von J. S. Bach, T. Albinoni, W. A. Mozart und F. Mendelssohn-Bartholdy.

Einen weiteren Höhepunkt bilden die Bearbeitungen bekannter Spirituals, bei denen Claude Rippas neben der Trompete auch das Flügelhorn mit seiner weichen, meditativen Klangfarbe verwendet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019