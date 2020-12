Pflegedienst statt Beifallsstürme

Ein eisiger Wind umweht das verwaiste Mehr! Theater am Hamburger Großmarkt, im Zuschauerraum herrscht gähnende Leere.

Eigentlich sollte hier jetzt Abend für Abend „Harry Potter und das verwunschene Kind“ auf dem Programm stehen. Doch die Pandemie brachte die Produktion der von Maik Klokow und dem Mannheimer Ralf Kokemüller geführten Mehr!-BB Entertainment, nach mehrwöchigen Voraufführungen zum Erliegen. Zweimal wurde die Premiere bereits verschoben, jetzt soll sie am 11. April 2021 stattfinden.

Momentan geht allerdings noch gar nichts, es wird nicht einmal geprobt. Zwischenzeitlich mögliche Auftritte mit auf 650 Zuschauer reduzierter Besucherkapazität wären ein riesiges Verlustgeschäft geworden. Wie auch bei Kokemüllers BB Promotion in der Quadratestadt war Kurzarbeit ein Rettungsanker.

Systemrelevanter Job

„Die Absage der Premiere war ein Schock für mich“, sagt Sarah Schütz, die normalerweise die Ginny Potter aus der Zauberlehrlingsriege JK Rowlings gibt.

Als wir die aus Karlsdorf bei Bruchsal stammende Darstellerin Anfang Februar porträtierten, war sie voller Vorfreude darauf, ihre Rolle als Harry Potters Jugendliebe endlich auf die Bühne bringen zu können. Jetzt muss die Wahl-Hamburgerin froh sein, in Kurzarbeit gehen zu können. Denn damit steht sie besser da, als freischaffende Kollegen ohne festes Engagement.

Ihren Lebensstandard hätte die Karlsdorferin allein mit dem Kurzarbeitergeld allerdings nicht halten können. Statt sich selbst leid zu tun, sah sie sich nach einem „systemrelevanten Job“ um und wurde Kassiererin in einem Supermarkt. „Mir hat es gefehlt, unter Menschen zu sein“, erzählt sie. „Insofern war ich froh, bei der Arbeit viele Leute um mich zu haben.“

Natürlich bekam sie als Einsteigerin gelegentlich den Unmut der Kunden zu spüren, wenn sie die Ware nicht schnell genug über den Scanner zog oder per Telefon bei ihren Vorgesetzten etwas nachfragen musste: „In diesen Situationen habe ich gelernt, bei mir zu bleiben und mich nicht stressen zu lassen.“

Parallel zu diesem Minijob bewarb sich die 41-Jährige im Pflegeheim und wurde genommen. Seit Ende April unterstützt sie die Pflegekräfte.

Langsamerer Rhythmus

Für diese Teilzeitstelle gab sie ihre Tätigkeit im Supermarkt auf. Nun hilft sie den Seniorinnen und Senioren beim Waschen und Anziehen, sie begleitet sie zur Toilette oder reicht ihnen das Essen an. Abends bringt sie sie ins Bett.

„Vorher hatte ich nicht so viel mit älteren Menschen zu tun“, räumt sie ein. „Ich musste mich erst mal auf ihren langsameren Rhythmus einstellen.“ Mittlerweile bewahrt sie selbst dann die Ruhe, wenn Demenzkranke schreien und um sich schlagen: „Ich weiß, dass ich solche Momente nicht persönlich nehmen darf.“

Wachsen an den Aufgaben

So wuchs sie an ihren Aufgaben. Sie empfindet es als wohltuend, dank ihres Jobs im Alltag eine gewisse Routine zu haben. Kontakt zu anderen „Harry Potter“-Ensemblemitgliedern hat sie derzeit kaum. Es gibt zwar eine Sportgruppe, die via Zoom trainiert, dort hat sich Sarah Schütz aber ausgeklinkt.

Vermisst sie manchmal den Applaus, den sie vor der Corona-Krise bekam? „Ich bin eine sehr geerdete Person, die nicht dauernd im Vordergrund stehen muss.“ Was für sie zählt, ist die Begegnung mit Menschen – sei es auf der Bühne oder im Pflegeheim: „Letztlich sind alle gleich und haben ganz ähnliche Sorgen.“ Im Pflegebereich sind vor allem Überlastung, Müdigkeit sowie die geringen Verdienstmöglichkeiten Thema.

„Die Arbeit ist körperlich anstrengend“, bringt es Schütz auf den Punkt. „Außerdem müssen wir uns oft mit dem Tod beschäftigen. Das belastet einen schon.“ Sie wünscht sich angemessene Bezahlung für Pflegekräfte und hofft darüber hinaus darauf, endlich in ihr eigentliches Metier zurückkehren zu können. Geplant sei, dass die „Harry Potter“-Proben im Februar wieder aufgenommen werden.

Für Klokow, neben Kokemüller Geschäftsführer des seit 2018 offiziellen Firmenzusammenschlusses Mehr!-BB Entertainment, ist das alles eine Katastrophe. Schließlich wurde das Mehr! Theater für „Harry Potter“ aufwendig umgebaut, Bis zur ursprünglich im März 2020 geplanten Premiere investierte der Düsseldorf-Mannheimer Konzern rund 40 Millionen. Alle hoffen nun, dass baldmöglichst Beifallsstürme den eisigen Wind rund ums Mehr! Theater ersetzen können. (mit jpk)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.12.2020