Phänomenale Leistung geboten

Beim Kissinger Sommer gastierte erneut die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Diesmal mit einem reinen Schumann-Programm. Mein Gott, kann der junge Mann Klavier spielen! So könnte man angesichts der phänomenalen Leistung des russischen Pianisten Daniil Trifonov sagen, der in Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll op.54 alles gebracht hat, was an Romantik aus dem Instrument zu holen war. Er streute funkelnde Juwelen unter sein hingerissen lauschendes Publikum. Elegisch und in weitem Atem brachte Trifonov das Hauptthema dieses Konzertes zum Singen, um dann heftig vorwärts preschend das Lyrische wegzufegen. Die Zwiesprache zwischen dem Klavier und dem Orchester unter Paavo Järvi war wundervoll austariert. Trifonovs Mimik offenbarte den emotionalen Gehalt des Konzertes..

Schumanns Opus gewann durch den gleichermaßen leidenschaftlichen wie klanglich facettenreichen Zugang zur Qualität erster Güte. Tatkräftiges Aufbegehren und leise in sich gekehrte Sehnsucht reichten sich die Hand. Über weite Strecken, selbst im hurtig sprudelnden Schlusssatz, waltete poetische Noblesse, die Interpretationskultur eines jugendlich lebhaft und versonnen musizierenden Künstlers.

In Schumanns Ouvertüre der Schauspielmusik zu „Manfred“ op.115 erfasste Järvi genau die Grundlinien dieses dramatischen Gedichts, dabei eine unverkrampfte Atmosphäre schaffend. Sensibel und scharf konturiert erlebte man sodann das musikalische Geschehen in Schumanns Sinfonie Nr.1 B-Dur op.38. Die Leichtigkeit seiner Handschrift hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich der Beiname „Frühlingssymphonie“ durchgesetzt hatte. Deren Ausführung sprühte von Lebensfreude, unterstrich subtile Klangwirkungen und förderte interessante Nebenstimmen herzerfrischend zutage. „Ich schrieb die Sinfonie in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinreißt und in jedem Jahr von neuem überfällt.“ Die Wiedergabe dieser Symphonie entsprach rundum dieser Aussage Schumanns. Frenetischer Applaus.

