Phil Collins, der Kosmopolit des Pop, singt in Stuttgart

„Guten Abend Stuttgart, guten Abend Deutschland.“ Es sind die Worte eines Diplomaten, mit denen Phil Collins die Stuttgarter Mercedes-Benz Arena begrüßt - und sich in gut zwei Stunden als Kosmopolit des globalisierten Pops beweist, der seinen Fans so viel mehr anzubieten hat, als ein welthaltiges Best Of.

Aller Anfang ist vor 40 000 Fans ein wegweisender. Da mag der 68-Jährige am Stock

...