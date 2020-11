Philosoph Heinrich gestorben

Der Philosoph und Mitgründer der Freien Universität (FU) Berlin, Klaus Heinrich, ist tot. Der Religionswissenschaftler starb am Montag im Alter von 93 Jahren in Berlin, bestätigte die FU am Dienstag auf Anfrage. Heinrich galt als einer der profiliertesten Religionsphilosophen in Deutschland, seine „Dahlemer Vorlesungen“, die auch aufgezeichnet und veröffentlicht wurden, haben Generationen von Studenten geprägt. Zuvor hatten die „Süddeutsche Zeitung“ und der Deutschlandfunk Kultur berichtet.

Der 1927 geborene Heinrich hatte nach dem Zweiten Weltkrieg an der Friedrich-Wilhelm-Universität, der späteren Humboldt-Universität, studiert. Angesichts des politischen Drucks gehörte er zu den studentischen Mitgründern der FU 1948 im Westen der Stadt.

Umfassende Vorlesungsinhalte

Nach seiner Promotion und Habilitation wurde Heinrich 1971 Professor am Institut für Religionswissenschaft der FU. Seine legendären Vorlesungen kreisten nicht nur um Fachfragen, sondern haben sich mit dem menschlichen Denken insgesamt befasst, etwa Mythenbildung, Psychoanalyse und Kunst. In den vergangenen Jahren wurden auch seine Arbeiten als Zeichner bekannt. dpa

