Pianist der noblen Klänge

Jos van Immerseel sammelt, was Tasten hat, vom Clavichord bis zur modernen Hammond-Orgel. Fürs Konzert im Feierabendhaus der Ludwigshafener BASF hat sich der „Originalklang“-Papst aus Belgien einen Hammerflügel auf die Bühne stellen lassen. Schmalbrüstig sieht dieser aus, verglichen mit den SUV-artigen schwarzen Steinway-Brummern heutzutage. Aber Beethoven, erklärt van Immerseel dem Publikum, habe die Instrumente Anton Walters sehr geschätzt – anders als oft behauptet werde. Ansprüche hatte der Komponist freilich durchaus: „Es musste Mahagoni sein.“ Christopher Clarke hat das in seinen Nachbau aufgenommen, der keine Kopie darstelle. Jos van Immerseel spricht lieber von einem „Faksimile“.

Hartes Paukenspiel

Das klingt dann auch im ersten Beethoven-Konzert ein bisschen wie aus der Vitrine: zarte Töne hinter Glas. Wegen der drastisch kleineren Dynamik des Klaviers verschiebt sich die gesamte Klangbalance, obwohl van Immerseels Orchester Anima Eterna Brugge, selbstverständlich ebenfalls auf alten Instrumenten, seinerseits häufig zurückhaltend agiert – und nur bei punktuellen Tutti-Höhepunkten kraftvoll beißt und zuschnappt. Es herrscht ein beflissen höflicher Konversationston, keine hitzige Debattenrede, und wir unternehmen eine kleine Bildungsreise in die Zeit um 1800. Aber wer dabei die Ohren spitzt, wird reich belohnt. In der Kadenz des Schlusssatzes improvisiert van Immerseel sogar. Er „ist“ in diesem Augenblick fast Beethoven.

In Mozarts „Serenata notturna“ waltet schon davor Zurückhaltung, sie wirkt, mit Ausnahme des trocken-harten Paukenspiels, nicht spannender als sonst. Aber natürlicher. Deutlich mehr Zug und Druck besitzt dann Mozarts letzte, große C-Dur-Sinfonie, die Pointe ist jedoch, dass sich van Immerseel und sein kompakter Klangkörper mit dieser Lesart weniger vom Mainstream abheben als sonst bei ihrem Ludwigshafener Konzert. Viel breiter, fetter klang das auch bei Karl-Heinz Steffens nicht, als der im Sommer mit der Staatsphilharmonie Mozart sinfonisch huldigte. Das spricht für Steffens. Aber nicht gegen van Immerseel. Und immerhin die Pauke klettert wieder auf die Barrikaden.

