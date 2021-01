Pianist Lukas de Rungs in London ausgezeichnet

Mannheim.Das hat John Wood von der Royal Academy of Music am Mittwoch mitgeteilt. Die Ehrung, die aus einem einjährigen Stipendium an der Royal Academy besteht, erinnert an den Rockpianisten Nicky Hopkins (1944-94), dem berühmtesten „Session Man“, so ein ihm gewidmetes Stück, das die Kinks 1966 veröffentlichten. Hopkins machte legendäre Aufnahmen mit den Rolling Stones, Jefferson Airplane, The Who und vielen anderen.

De Rungs absolviert gerade einen Master-Studiengang an der Royal Academy. In Mannheim ist der bereits mehrfach prämierte Musiker durch verschiedene Unternehmungen aufgefallen: etwa mit seinem Hip-Hop-Projekt Kleister und seinem Trio de Lucs, bei dem er das Piano schon mal wie eine Rockgitarre attackierte und Jazz-Soli mit Beatbox-Rhythmen unterlegte. Nicht ohne Grund fragte diese Redaktion in einem Artikel über de Rungs schon 2016: " Kommt das nächste große deutsche Jazz-Ding aus Mannheim?". In London sieht man das wohl ähnlich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021