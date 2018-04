Pianist und Free-Pionier Cecil Taylor gestorben Naturgewalt am Klavier

Cecil Taylor 1984 bei einem Konzert im Mannheimer Capitol. © Manfred Rinderspacher

Die Jazzszene hat einen ihrer letzten Giganten verloren: Der Pianist und Free-Pionier Cecil Taylor (Bild) ist im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in New York gestorben. Das meldete gestern die „New York Times“.

Taylor hat die Entwicklung der improvisierten Musik stilbildend und nachhaltig geprägt. Anfang der 1960er Jahre katapultierte er den Jazz nahezu im Alleingang in den freien

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1480 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018