Einfache, am Rande der Gesellschaft lebende Menschen und banale Dinge des Alltags: Die Filme von Agnès Varda (Bild) zeichnen sich durch Neugierde am Alltäglichen und durch Respekt vor den Menschen aus. Erfolg und Karriere suchte sie nicht. „Ich will die Menschen sensibilisieren, sie ansprechen, sie berühren. Wenn ich das schaffe, bin ich glücklich“, sagte sie einmal. Nun ist die Regie-Ikone und Pionierin des Autorenkinos im Alter von 90 Jahren in Paris gestorben, wie ihre Produzentin Cécilia Rose der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Geehrt mit vielen Preisen

„Ich habe noch nie Reiche und Wohlhabende gefilmt“, sagte Varda in einem Interview der dpa zu ihrem 90. Geburtstag im vergangenen Jahr. So erzählt sie in „Vogelfrei“ (Originaltitel: „Sans toit ni loi“) die Geschichte einer Frau, die als Landstreicherin durch Südfrankreich zieht und den Kältetod stirbt. Dafür wurde Varda 1985 als eine von wenigen Frauen bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Agnès Varda ist in ihrer über 60-jährigen Karriere mit Ehrungen und Auszeichnungen überhäuft worden. Mit ihrer Doku „Augenblicke: Gesichter einer Reise“, die sie mit dem Streetart-Künstler JR gedreht hat, wurde sie 2017 in Cannes gefeiert. Zu Kopf gestiegen sind ihr die Trophäen jedoch nicht, auch nicht der Ehren-Oscar im Jahr 2017. Sie sei eine kleine Königin am Rande des Kinos, sagte sie in dem dpa-Gespräch. Die Ehren-Oscars bekämen Leute, die keine Hollywood-Stars und Blockbuster-Filmemacher seien. Dass man sie jedoch wahrgenommen habe, habe sie sehr berührt. dpa (Bild: dpa)

