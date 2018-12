Plädoyer für künstlerischeFreiheit

Iranischer Filmstar: Behnaz Jafari in „Drei Gesichter“. © Jafar Panahi Film Production

Das nervöse Handy-Video zeigt eine verzweifelte junge Frau in einer Höhle. Weil ihre Eltern es verbieten, dass sie eine Schauspielschule besuchen kann, inszeniert Marziyeh ihren Selbstmord vor laufender Kamera. Man mag das als Zuschauer nicht recht glauben, zumal diese eigenwillige Szene den Auftakt bildet zu Jafar Panahis außergewöhnlich einfallsreichem Film „Drei Gesichter“.

So ähnlich geht es auch der bekannten iranischen Schauspielerin Behnaz Jafari, an die die Botschaft des unglücklichen Mädchens gerichtet ist und die mit Schuldgefühlen, aber auch Zweifeln an der Echtheit des Videos reagiert. Zusammen mit dem Filmregisseur Jafar Panahi, der zunächst nur aus dem Off zu hören ist, fährt sie in die Region Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Landes. Die abgelegenen Bergdörfer, die nur auf gewundenen, unbefestigten Wegen zu erreichen sind, liegen zugleich in der Heimat des renommierten Regisseurs.

Die Suche nach Gewissheit auf beschwerlichem Weg, das lässt sich auch in einem übertragenen Sinn verstehen. Einmal sagt die Schauspielerin zum Regisseur: „Du fährst so nah am Abgrund.“ Ein anderes Mal bedeutet sie ihm: „Das ist alles so absurd und zugleich real.“

Einblicke in fremde Kultur

Im Dorf angekommen, sehen sich die beiden Großstädter mit den Eigenarten von Menschen konfrontiert, die tief in ihren Traditionen, in Glauben und Aberglauben verwurzelt sind. Und die weder etwas von „unnützem Wissen“ halten noch von der für sie schändlichen Profession einer „Gauklerin“.

In ihrer archaischen Männerwelt zählt etwa viel mehr der Kult um die Vorhaut eines beschnittenen Jungen oder die Potenz eines seltenen Zuchtbullen. Zwischen Stillstand und Bewegung nimmt die originelle Geschichte immer wieder neue Abzweige, bis Jafari und Panahi das verschwundene Mädchen schließlich bei der alten Schauspielerin Shahrzad finden, die abgesondert in einer Hütte außerhalb des Dorfes lebt.

