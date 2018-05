Plädoyer für Verständigung und Toleranz

Anzeige

Im Jubiläumsjahr setzt man erneut ein Ausrufezeichen hinter die Festspiele, die am 15. Juni mit der Premiere des Musicals „West Side Story“ starten.

Die „Romeo und Julia“-Tragödie, von Leonard Bernstein grandios umgesetzt, soll ein Publikumsmagnet werden. Auch wenn es die Akteure vor große Herausforderungen stellt, wie Philip Tillotson, der musikalische Leiter, beschreibt. Das Broadway-Stück muss im kleineren Rahmen präsentiert werden. Die 15 Musiker müssten gleich mehrere Instrumente beherrschen. „Und die Musik steht immer im Dienste der Handlung.“

Nach „Cabaret“ im vergangenen Jahr wird Choreograph Timo Radünz beim modernen Märchen von Romeo und Julia wieder sein Können unter Beweis stellen. „Das Spannende an dem Stück ist die Komplexität“, verweist er auf den Wiedererkennungswert der Choreographie, bei der die Körper stets in Bewegung sind. Sein Ziel ist klar: Er will die Zuschauer schon beim acht Minuten langen Intro fesseln und die Botschaft der Inszenierung darin verpacken. Der Zuschauer soll Lust bekommen, auch wenn er vielleicht kein Tanztheater mag.

Für Krohn ist „West Side Story“ nicht nur ein Plädoyer für die Verständigung, sondern auch für eine Liebe, die Krisen und Rivalität ausgesetzt ist.

Vor allem auf die Umsetzung der hochdramatischen Musik und auf die Choreografie von Timo Radünz in den Ruinen der Clingenburg dürfen sich die Zuschauer freuen. Mit Theano Makariou als Maria und Gevorg Aperánts als Tony hat man zwei stimmgewaltige Sänger für die Hauptrollen gefunden.

Das Toleranz-Stück schlechthin ist Gotthold Ephraim Lessings Dramas „Nathan der Weise“, das am 26. Juli auf der Clingenburg Premiere feiert. Es hat die Epoche der Aufklärung geprägt. „Es ist noch heute aktuell“,will Krohn den Festspielen mit dieser letzten Produktion eine Krone aufsetzen. „Der Klassiker speist sich aus dem puren Leben.“

Das Genre Volkstheater hat im letzten Jahr überzeugt und wird mit „Der verkaufte Großvater“ von Anton Hamik (Premiere am 28. Juni) fortgesetzt. Dem verstaubten Stück begegnet Regisseur Stefan Kraus mit einer peppigen und spritzigen Inszenierung. Hauptdarsteller dieser „unterhaltsamen Klamotte“ als Großvater ist Hansi Kraus. Und für den gelte: „Einmal Lausbub, immer Lausbub.“

Zwei Kinderstücke

Mit gleich zwei Kinderstücken wollen die Regisseure Irina Simonova und Stefan Krause Familien auf die Burg locken. „Der gestiefelte Kater“, frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm (Premiere am 21. Juni), wird als opulentes Historienstück von der Kasachin inszeniert. Seit vielen Jahren widmet sich dieser für sie wichtigen Arbeit im Kindertheater und fühlt sich in Klingenberg „wie im Märchen“.

Spannend ist die Piratengeschichte „Tortuga“ über die Piratin Mary-Anne O’Malley, die die sieben Weltmeere unsicher macht. „Schnell, humorvoll und witzig“ beschreibt Stefan Krause und freut sich auf die Darsteller Silvia Schollmeyer und Fabian Rogall als „richtige Granaten“ auf der Bühne. Kinder ab acht Jahren werden ab 6. Juni ihren Spaß mit der Mut-mach-Geschichte haben.

Für Jugendliche hat Intendant Marcel Krohn das Stück „Count future down“ geschrieben. Die erfolgreiche Managerin Frau Paradeis berät als Karrierecoach junge Leute und zweifelt doch an sich selbst und ihren Entscheidungen. Die Klassenzimmerproduktion ist am 4. Juni auf der Clingenburg zu sehen und danach in einem Dutzend Schulen.

Daneben gibt es mit „Woodstock – The Story“ am 6. August um 19 Uhr und mit „Onair“ aus Berlin am 31. Juli um 20 Uhr zwei musikalische Gastspiele auf der Burg.

Mehr als 30 000 Besucher zieht es jährlich zu „diesem kulturellen Aushängeschild der Region“, wie es Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein formuliert. Und Krohn will seine letzte Intendanz auf der Burg mit perfektem Wetter krönen. „Nicht so wie im ersten Jahr mit sechs Ausfällen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018