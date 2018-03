"Planet Erde" in SAP Arena - faszinierende Bilder begeistern Zuschauer

Anzeige

Mannheim.Ein Braunbär, der sich genüsslich an einem Baumstamm den Rücken massiert, Hunderte von Flamingos, die Ballett zu tanzen scheinen und der Kampf um Leben und Tod zwischen Löwen und Giraffe in der Wüste: Auf der ganzen Welt haben Filmteams der BBC vier Jahre lang faszinierende Bilder eingefangen.

Würde man das so gewonnene Filmmaterial auf CD brennen, bräuchte man 85.000 Stück davon. Eine winzige Auswahl davon bietet "Planet Erde II: eine Erde viele Welten". Es hat am Montagabend in der Mannheimer SAP Arena tausende Zuschauer in Bann gehalten. Begleitet wurden die Kurzfilme vom 80-köpfigen Prager Stadtorchester unter der Leitung von Metthew Freeman.

Die Musik hatte Oscar-Preisträger Hans Zimmer gemeinsam mit Jacob Shea und Jasha Klebe geschrieben. Während die Naturszenen über die neun Tonnen schwere LED-Leinwand auf der Bühne flimmerten, herrschte gebanntes Schweigen in der Arena. Mit launigen Kommentaren und interessanten Details führte TV-Moderator Dirk Steffens durch den Abend.