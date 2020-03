Plastikschau in Raum S 4

Neue Richtungen möchte Francisco Klinger Carvalho einschlagen. Der Künstler und Dozent an der Freien Kunstakademie Mannheim eröffnet an diesem Freitag eine Schau mit Arbeiten aus Plastik. Arbeiten, die während seines Seminars an der Kunstakademie und in Zusammenarbeit mit mehreren Studentinnen und Studenten entstanden sind. Ausgestellt werden die plastischen Arbeiten und Installationen der zehn Kunstschaffenden unter dem Titel „Neue Richtungen. Arbeiten aus dem Seminar Plastik“ im Mannheimer Raum S 4,17.

Carvalho, 1966 im brasilianischen Orbido im Bundesstaat Amazonas geboren, lebt seit 2016 wieder in Mannheim, nachdem er zuvor bereits zwischen 2011 und 2013 hier gewohnt hatte. seko

