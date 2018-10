Platt mit Pointen

„Wisse Sie, was e Hannebambel is?“ Hans-Peter Schwöbel (Bild) schaut fragend in die Runde, in der Hand eine Blechdose mit Gutseln: Bei ihm herrscht das „Leischdungsprinzip“. Auch wenn Schwöbel durch das Sommerwetter starke Konkurrenz hat, haben sich doch einige Gäste zu seiner Vorstellung im Casino im Mannheimer Capitol eingefunden. Sie grübeln, wie man etwas erklären soll, das man nicht erklären kann. „E Hannebambel is e Lumbeduddel“, löst Schwöbel auf.

Der Soziologe, Schriftsteller und Kabarettist lebt seit 1953 in Mannheim und hat sich längst als Hüter und Pfleger der Kurpfälzer „Muddaschbrooch“ einen überregionalen Namen gemacht. „Sprache ist Heimat“, lautet sein Credo. Und ja, es klingt heimatlich, wenn er Gedichte und Denkspiele in der Kurpfälzer Mundart vorträgt. „Dialekt und Hochdeutsch können sich nicht ersetzen, sie sind beide schützenswert“, erklärt er. Auch wenn er die Poesie der Schriftsprache ebenso beherrscht: Im Kurpfälzischen offenbart er sich. „Schwingungen“ nennt Schwöbel seine Wortkaskaden, die das Publikum überfluten und in denen er einzelne Perlen durch Wiederholungen hervorhebt.

„Huddel un Nuddel“, sagt er genüsslich unter dankbarem Lächeln der Zuhörer. Er pflegt eine tiefe Liebe zum Klang, zur Musik der Sprache. „Weit unn lischt, unn die Sunn im Gsischt, Negga un Rhoi fließe unna die Haut, moi Monnem is heida unn leischt gebaut“, lautet der Kehrvers seiner „Monnema Fetzä“, und es klingt wie ein alter Zauberspruch: so poetisch, beschwörend und heimelig, dass es selbst Zugezogenen ganz herzwarm wird. kako

