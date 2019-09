Poesie der Abstraktion

Als Arnold Schönberg 1946 nach lebensbedrohender Erkrankung sein Streichtrio Opus 45 schrieb, ein Werk von faszinierender Unmittelbarkeit, war er über siebzig Jahre alt, ein Lebens- und Musik-Erfahrener. Noch heute vermitteln jähe Kontraste und dynamische Ausbrüche eine extreme Tiefenwirkung, dem Visionären ebenso verpflichtet wie einer rückhaltlosen Innenschau.

Vergleichen lässt sich dieser vorletzte Programmpunkt beim Sonderkonzert der Mannheimer Gesellschaft für Neue Musik im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) mit den Beiträgen der anderen zwischen 1973 und 1990 geborenen Komponisten kaum. Wo Schönberg aufwühlt, Abstürze ins Unbewusste inszeniert, verharren die jüngeren Tonsetzer eher in der Kuschelecke emotionaler Entspanntheit.

Fruchtbares Ergebnis

Aufregend ist das dennoch, zumal, wenn die Komponierenden, mal tastend, mal selbstbewusst, ihre kreativen Möglichkeiten vielfältig ausloten. Fast nicht zu glauben, was dieser Abend, fruchtbares Ergebnis einer Kooperation mit dem Herrenhaus Edenkoben und der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, dank der vorzüglichen Interpretationskünste der Internationalen Ensemble Modern Akademie alles zu bieten hatte.

So etwa Joanna Bailies aparter, bisweilen allerdings etwas harmloser Versuch, sich in „On and Off 2“ für sechs Radio-Spieler plus Tonband, durch den Äther zu zappen, um Geräusche, Sprach- und Musikfetzen collagenhaft zu kombinieren. Überzeugender, weil zwingender und formal gefestigter, wirkt das „Nein-Doch Spiel“ von Daniel Moreira. Er besitzt ein exzellentes Gespür für klangliche Vorgänge und Überlagerungen. Seine spieluhrartigen Einschübe erinnern an eine Kindheit, die sich noch nicht gegen Sinn und Logik wappnen musste.

Während die Komponistin Hadas Pe’ery in „L’avenir semble interdit“ mit wunderbarer Selbstverständlichkeit instrumentale Dialogformen und Raum-Klang-Bezüge zu einer empfindsam ausgehörten Synthese verbindet, unternimmt Udi Perlmann in seinem Stück „YAMA“ zwischen harten, sich wiederholenden Akzenten und feinsten Verdichtungen von Klängen und Geräuschen eine Reise zur Poesie der Abstraktion.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019