Police-Song wird wieder aktuell

„Don’t Stand So Close To Me“ („Steh nicht so nahe bei mir“): Kaum ein Songtitel passt besser zu den derzeitigen Regeln des Abstandhaltens in der Coronavirus-Pandemie. Das dachte sich wohl auch US-Comedian Jimmy Fallon. Für seine „Tonight Show“ nahm er den alten Song der britischen Rockgruppe The Police gemeinsam mit deren Ex-Frontmann Sting und den US-Rappern von The Roots neu auf. Das zwölfköpfige Ensemble spielte das Lied für die Show am Donnerstag ein – natürlich nicht gemeinsam in einem Studio, sondern jeder seinen Teil vor einer Kamera zu Hause. Später wurde es zu einem Video zusammengefügt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020