Politdrama als deutscher Beitrag

Das Politdrama „Und morgen die ganze Welt“ von Julia von Heinz geht für Deutschland in das Rennen um die Oscars. „Ein sehr persönlicher Film mit großer, emotionaler Wucht“, befand die Jury am Mittwoch in München, die den Streifen unter zehn Bewerbern im Auftrag von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, ausgewählt hatte. Der Streifen ist der deutsche Beitrag für die Oscars für den besten internationalen Spielfilm.

Nun ist die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) im kalifornischen Beverly Hills am Zuge. Aus allen internationalen Bewerbungen wählt sie zunächst zehn Filme aus, die am 9. Februar 2021 bekanntgegeben werden. Am 15. März werden die fünf Nominierten Filme verkündet. Der deutsche Oscarbeitrag „Systemsprenger“ war im vergangenen Jahr nicht nominiert worden. Die eigentliche Preisverleihung ist am 25. April 2021. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020