Politik prägt Wortschatz

Von „Ankerzentrum“ hat man schon gehört, wenn man sich über aktuelle Politik auf dem Laufenden hält. Was ein „Zungenschrittmacher“ ist, dürfte weniger bekannt sein, aber jedenfalls stehen die beiden Wörter am Anfang und Ende jener Liste, die das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim unter der Überschrift „Das Neueste im Wortschatz der Zehnerjahre“ präsentiert. Im „Neologismenwörterbuch“ des IDS im Internet (unter https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp oder über die Homepage www.ids-mannheim.de) werden jährlich Artikel zu Wörtern veröffentlicht, die neu im Deutschen aufgekommen sind und Verbreitung erfuhren. Das Spektrum der neusten Einträge wird laut einer Mitteilung des Instituts am 6. Dezember freigeschaltet.

Zentrale gesellschaftliche Debatten hinterlassen im neuen Wortschatz ihre Spuren, erkennbar etwa auch an den Einträgen zu „divers“ oder „Mikroaggression“. Auch die aktuellen Diskussionen um Fortbewegung, Verkehr, Verpackung sowie Klima- und Umweltschutz zeigen sich in neuen Wörtern, wie „Flugscham“, „Elektrotretroller“ oder „Unverpacktladen“. Innovationen aus der Medizin und dem Gesundheitssektor finden ebenfalls Ausdruck im Wortschatz, darunter der „Zungenschrittmacher“, der Hilfe verspricht bei Schlafapnoe.

„Parshippen“ mit dem Handy

Viele Begriffe hängen zudem mit aktuellen digitalen und technologischen Angeboten zusammen, das war auch in den vergangenen Zeitabschnitten so, die das IDS dokumentiert hat: Ob in Bus oder Bahn, als echter „Smombie“ ist man nicht mehr nur am „Emailen“ oder „Twittern“ (Neologismen der 1990er und 2000er Jahre), sondern nutzt das Handy heute ebenso zum „Parshippen“ oder „Facetimen“. Wie immer gibt es auch eine Reihe von Wörtern, die aktuelle Trends in den Bereichen Freizeit, Erholung, Sport, Essen und Mode benennen: Wer etwa Ruhe und Kontemplation sucht, findet diese eingekuschelt in seinen „Onesie“ (einen Einteiler) zuhause oder beispielsweise beim „Waldbaden“.

Das „Neologismenwörterbuch“ enthält insgesamt mehr als 2000 Wortartikel, die auch weitere Einzelheiten zur Bedeutung und Verwendung umfassen. Das IDS betont, dass jeder auch selbst Hinweise auf neue Wörter geben kann. tog

