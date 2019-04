Ihre erfolgreiche Arbeit in Frankfurt strahlte schon ein wenig in die Kulturmetropolregion Rhein-Neckar hinein. Im Sommer 2020 prägt die Kuratorin, Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin Olivia Ebert das regionale Geschehen dann ganz direkt mit: Als Nachfolgerin von Sophie Stepf kuratiert sie die nächste Auflage des experimentellen Theaterfestivals Schwindelfrei, wie das Kulturamt der Stadt Mannheim gestern mitteilte. Die Behörde richtet das Festival für die freien Darstellenden Künste Mannheims und der Metropolregion Rhein-Neckar alle zwei Jahre aus.

Der städtischen Mitteilung zufolge habe sich Ebert in einem offenen Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Kulturamtsleiterin Sabine Schirra formuliert ihre Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Olivia Ebert wie folgt: „Durch ihre bisherigen kuratorischen Projekte und ihre exzellenten Kenntnisse der Szene der freien Darstellenden Künste versprechen wir uns frischen Wind für das Festival, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Kommunikation mit den freien Darstellenden Künsten vor Ort und überregional.“

Ebert gibt die Blumen zurück: „Als Teil der freien Szene Frankfurts und vor dem Hintergrund meiner kuratorischen Praxis schätze ich besonders die Ausrichtung von Schwindelfrei als Produktionsfestival, das Räume für künstlerische Versuchsanordnungen öffnet, den Austausch zwischen Künstler*innen stärkt sowie Verbindungen in die Nachbarschaften sucht.“ Sie wolle an der Stärkung der lokalen Szene mitarbeiten.

Ebert studierte Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt und Aberystwyth/Wales und arbeitet seit zehn Jahren dramaturgisch und kuratorisch im Kontext freier Darstellender Künste. Sie legt Wert darauf, neue Formate gemeinschaftlich zu entwickeln, die durch eine politische Perspektive auf zeitgenössisches Kunstschaffen treffen.

Erfolgreich in Frankfurt

Olivia Ebert führt gemeinsam mit Fanti Baum das Theaterfestival Favoriten in Dortmund. Zuvor leitete das Duo 2016 das Performance-Festival Implantieren in Frankfurt und etablierte in der Mainmetropole auch das feministische Gesprächsformat „Off the record. Denken in präziser Unschärfe“ am Künstlerhaus Mousonturm.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019